ФБР: Самые разыскиваемые преступники 2020, 4 сезон

FBI: Most Wanted 16+
Премьера сезона 20 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «ФБР: Самые разыскиваемые преступники»

В 4 сезоне сериала «ФБР: Самые разыскиваемые преступники» продолжается история о сотрудниках оперативной группы, которая занимается поиском беглецов. Герои идут по следу известных преступников из перечня самых разыскиваемых Бюро. Агент Джесс Лакруа наблюдает за профессиональной командой, члены которой работают под прикрытием. Напомним, в финале предыдущего сезона мошенница убивает состоятельную пару из Ист-Хэмптона, и команда пытается выяснить настоящую личность убийцы. В новом сезоне герои продолжат охотиться за теми, кто всеми силами старается избежать правосудия.

7.3
6.9 IMDb

Список серий сериала ФБР: Самые разыскиваемые преступники

Железный трубопровод Iron Pipeline
Сезон 4 Серия 1
20 сентября 2022
Налоговый инспектор Taxman
Сезон 4 Серия 2
27 сентября 2022
Последовательность Succession
Сезон 4 Серия 3
4 октября 2022
Золотоискатели Gold Diggers
Сезон 4 Серия 4
11 октября 2022
Цепи Chains
Сезон 4 Серия 5
18 октября 2022
Заявка на патент Patent Pending
Сезон 4 Серия 6
15 ноября 2022
Карма Karma
Сезон 4 Серия 7
22 ноября 2022
Обращаться Appeal
Сезон 4 Серия 8
13 декабря 2022
Обработанный Processed
Сезон 4 Серия 9
3 января 2023
Ложный флаг False Flag
Сезон 4 Серия 10
10 января 2023
Криптовалютные войны Crypto Wars
Сезон 4 Серия 11
24 января 2023
Черное зеркало Black Mirror
Сезон 4 Серия 12
14 февраля 2023
Операция Transaction
Сезон 4 Серия 13
21 февраля 2023
Разыскивается: Америка Wanted: America
Сезон 4 Серия 14
28 февраля 2023
Двойная ошибка Double Fault
Сезон 4 Серия 15
14 марта 2023
Непосредственная угроза – часть третья Imminent Threat – Part Three
Сезон 4 Серия 16
4 апреля 2023
Неправильное воспитание Меткалфа 2 The Miseducation of Metcalf 2
Сезон 4 Серия 17
11 апреля 2023
Пастбище Rangeland
Сезон 4 Серия 18
18 апреля 2023
Плохое семя Bad Seed
Сезон 4 Серия 19
25 апреля 2023
Эти стены These Walls
Сезон 4 Серия 20
9 мая 2023
Чистый дом Clean House
Сезон 4 Серия 21
16 мая 2023
Падение небес Heaven Falling
Сезон 4 Серия 22
23 мая 2023
