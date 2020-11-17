ФБР: Самые разыскиваемые преступники 2020, 2 сезон

FBI: Most Wanted 16+
Премьера сезона 17 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 15
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «ФБР: Самые разыскиваемые преступники»

Во 2 сезоне сериала «ФБР: Самые разыскиваемые преступники» Джесс Лакруа и его подчиненные из оперативной группы продолжают поиски преступников, представляющих наибольшую угрозу для безопасности страны. К таким относятся серийные убийцы, хакеры, а также террористы. Джессу и его коллегам предстоит поймать группу ополченцев, которые ответственны за убийство подростков, найти Трэвиса Рассела, уже находящегося под следствием, а также задержать людей, которые напали на давнего армейского приятеля Кросби.

7.3
6.9 IMDb

Буйство Rampage
Сезон 2 Серия 1
17 ноября 2020
Буйство Rampage
Сезон 2 Серия 2
24 ноября 2020
Разрулить конфликт Deconflict
Сезон 2 Серия 3
8 декабря 2020
Анонимный Anonymous
Сезон 2 Серия 4
19 января 2021
Линия The Line
Сезон 2 Серия 5
26 января 2021
Дисфункция Dysfunction
Сезон 2 Серия 6
9 февраля 2021
Победитель Winner
Сезон 2 Серия 7
2 марта 2021
Исчезнувший Vanished
Сезон 2 Серия 8
9 марта 2021
Один-Ноль One-Zero
Сезон 2 Серия 9
16 марта 2021
Паутина Spiderwebs
Сезон 2 Серия 10
6 апреля 2021
Препятствие Obstruction
Сезон 2 Серия 11
27 апреля 2021
Уголовное правосудие Criminal Justice
Сезон 2 Серия 12
4 мая 2021
Токсичный Toxic
Сезон 2 Серия 13
11 мая 2021
Мошенник Hustler
Сезон 2 Серия 14
18 мая 2021
Чаттабуги Chattaboogie
Сезон 2 Серия 15
25 мая 2021
