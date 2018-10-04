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Киноафиша Сериалы Пожарная часть 19 Сезоны Сезон 2 Серия 13

Пожарная часть 19 2018 13 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Пожарная часть 19»
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Сезон 2 / Серия 1 4 октября 2018
Под землей
Сезон 2 / Серия 2 11 октября 2018
Удерживая дом
Сезон 2 / Серия 3 18 октября 2018
Потерянные и найденные
Сезон 2 / Серия 4 25 октября 2018
Причинить немного вреда
Сезон 2 / Серия 5 1 ноября 2018
Последний день на Земле
Сезон 2 / Серия 6 8 ноября 2018
Штормовая погода
Сезон 2 / Серия 7 15 ноября 2018
Разрушить и сжечь
Сезон 2 / Серия 8 7 марта 2019
Я боролся с законом
Сезон 2 / Серия 9 14 марта 2019
Сумасшедший поезд
Сезон 2 / Серия 10 21 марта 2019
Бэби-бум
Сезон 2 / Серия 11 28 марта 2019
Когда льет дождь
Сезон 2 / Серия 12 4 апреля 2019
Темный рыцарь
Сезон 2 / Серия 13 11 апреля 2019
Огонь по своим
Сезон 2 / Серия 14 18 апреля 2019
Всегда готов
Сезон 2 / Серия 15 2 мая 2019
По ком звонит колокол
Сезон 2 / Серия 16 9 мая 2019
В лесном пожаре
Сезон 2 / Серия 17 16 мая 2019
О чем серия

Во 2 сезоне 13 серии сериала «Пожарная часть 19» в Сиэтле отключается электричество. Это провоцирует несчастные случаи. Пожарники торопятся по вызовам. Они занимаются поиском исчезнувшей девушки и помогают мужчине, который борется за жизнь.

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