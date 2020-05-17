В 1 сезоне 2 серии сериала «Сквозь снег» Лейтон расследует дело и собирает информацию для революции. Из-за гибели скота и вынужденного снижения скорости поезда пассажирам грозит нехватка еды и электроэнергии.
Курицу больше не мариную — так научил шеф-повар: беру только масло, корочка хрустит, а мясо внутри нежное, как суфле
Эти 4 слова растопят сердце любой кокетки – запомните и передайте совет психолога холостым друзьям: «Результат проверен жизнью»
Засунул зубочистку в холодильник — и нарадоваться не могу: эффект заметил уже ночью (вся семья сказала «спасибо»)
«А вас, Штирлиц, я попрошу пройти тест»: эти 5 сложных вопросов о «17 мгновениях весны» поставят в тупик даже рожденных в СССР
Гарри Поттер жил в чулане, хотя был богаче 90% Хогвартса: откуда на счете в Гринготтсе взялась гора галеонов
«Хранители» + «Настоящий детектив»: после позорной «Супергерл» DC спасает мини-сериал на 8 серий – в Marvel подобного не сняли до сих пор
«Сквозит что-то советское»: автор «Смешариков» сделал русских «Симпсонов» строго 18+ — 19 серий, рейтинг 8/10 и ни единого плохого отзыва
Мрачный детектив с Пореченковым и Жарковым 2 года лежал на полке: НТВ переснял испанский шедевр и «вышло не хуже оригинала»
Он, она, столик в кафе, вино и… сложный тест: вспомните 5 знаменитых советских фильмов по кадру со свидания?
2,5 миллиарда часов на всех: эти 5 сериалов Netflix зрители чаще всего смотрят в 2026-м — «Очень странные дела» даже не в топ-3
Жуткий «косяк» Тихонова в «17 мгновениях» зрители не замечали 38 лет – режиссер о ляпе проболталась перед смертью: «Я была ошарашена»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail