Сквозь снег
Новости
Отмененный сериал «Сквозь снег» все-таки получит финальный сезон
Премьера состоится в 2025 году.
Написать
15 марта 2024 12:55
Остаться в живых: 10 фильмов и сериалов про постапокалипсис последних лет
Кровожадные зомби, гибель цивилизации и пандемии.
Написать
14 января 2023 18:00
Сериал «Сквозь снег» завершится четвертым сезоном
Заключительные серии должны выйти в следующем году.
Написать
20 июня 2022 11:34
15 интересных фактов о сериале «Сквозь снег»
Собрали вместе самое интересное о создании и истоках фантастического сериала, а также рассказали о прибавлении к актерскому составу в 4 сезоне.
Написать
5 апреля 2022 16:21
Надежда на будущее вне поезда: появился новый трейлер третьего сезона «Сквозь снег»
Льды и снега начинают таять.
Написать
5 января 2022 13:23
В поисках теплого Эдема: вышел трейлер третьего сезона «Сквозь снег»
Новая глава истории о выживании в экстремальном холоде стартует 24 января.
Написать
8 декабря 2021 10:30
