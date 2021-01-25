Сквозь снег 2 сезон смотреть онлайн

Snowpiercer 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Сквозь снег»

Во 2 сезоне сериала «Сквозь снег» действие шоу по-прежнему разворачивается в мире не самого радужного будущего, где люди вынуждены выживать в беспробудной зиме, находясь в вечно движущемся поезде. Этот поезд состоит из тысячи и одного вагона, которые разделены по социальным кастам. После событий последних серий главные герои — руководитель службы приема Мелани Кэвилл и лидер народного восстания Андре Лейтон — объединяются, несмотря на все свои разногласия. Общими усилиями они пытаются противостоять мистеру Уилфорду и его загадочному прицепу под названием «Большая Алиса».

6.9
6.9 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Сквозь снег»

Время двух локомотивов The Time of Two Engines
Сезон 2 Серия 1
25 января 2021
Теплится жизнь Smolder to Life
Сезон 2 Серия 2
1 февраля 2021
Великая одиссея A Great Odyssey
Сезон 2 Серия 3
8 февраля 2021
Единственная сделка A Single Trade
Сезон 2 Серия 4
15 февраля 2021
Не терять надежду Keep Hope Alive
Сезон 2 Серия 5
22 февраля 2021
В сотнях миль от поезда Many Miles From Snowpiercer
Сезон 2 Серия 6
1 марта 2021
Решение всех проблем Our Answer for Everything
Сезон 2 Серия 7
8 марта 2021
Вечный изобретатель The Eternal Engineer
Сезон 2 Серия 8
15 марта 2021
Шоу продолжается The Show Must Go On
Сезон 2 Серия 9
29 марта 2021
На пути в никуда Into the White
Сезон 2 Серия 10
29 марта 2021
