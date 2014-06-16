Фостеры 2013 - 2018 2 сезон

The Fosters
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 июня 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 21
Продолжительность сезона 15 часов 45 минут

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 20 голосов
7.9 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Фостеры»

Неведомые вещи Things Unknown
Сезон 2 Серия 1
16 июня 2014
Забери меня отсюда Take Me Out
Сезон 2 Серия 2
23 июня 2014
Игра Play
Сезон 2 Серия 3
30 июня 2014
Скажи что-нибудь Say Something
Сезон 2 Серия 4
7 июля 2014
Если быть честной... Truth Be Told
Сезон 2 Серия 5
14 июля 2014
Мать Mother
Сезон 2 Серия 6
21 июля 2014
Самый длинный день The Longest Day
Сезон 2 Серия 7
28 июля 2014
Воссоединение девушек Girls Reunited
Сезон 2 Серия 8
4 августа 2014
Неисправный кран Leaky Faucets
Сезон 2 Серия 9
11 августа 2014
Чья-то маленькая сестра Someone's Little Sister
Сезон 2 Серия 10
18 августа 2014
Прошлое Рождество Christmas Past
Сезон 2 Серия 11
8 декабря 2014
Больше, чем меньше Over Under
Сезон 2 Серия 12
19 января 2015
Оставайтесь Stay
Сезон 2 Серия 13
26 января 2015
Мать-природа Mother Nature
Сезон 2 Серия 14
2 февраля 2015
Свет дня Light of Day
Сезон 2 Серия 15
9 февраля 2015
Если бы ты только знал If You Only Knew
Сезон 2 Серия 16
16 февраля 2015
Молчание, которое она хранит The Silence She Keeps
Сезон 2 Серия 17
23 февраля 2015
А теперь послушайте это Now Hear This
Сезон 2 Серия 18
2 марта 2015
Оправдать средства Justify the Means
Сезон 2 Серия 19
9 марта 2015
Не такая девушка Not That Kind of Girl
Сезон 2 Серия 20
16 марта 2015
Конец начала The End of the Beginning
Сезон 2 Серия 21
23 марта 2015
