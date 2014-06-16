Фостеры 2013 - 2018 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
The Fosters
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
16 июня 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
21
Продолжительность сезона
15 часов 45 минут
Рейтинг сериала
7.7
Оцените
20
голосов
7.9
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Фостеры»
Неведомые вещи
Things Unknown
Сезон 2
Серия 1
16 июня 2014
Забери меня отсюда
Take Me Out
Сезон 2
Серия 2
23 июня 2014
Игра
Play
Сезон 2
Серия 3
30 июня 2014
Скажи что-нибудь
Say Something
Сезон 2
Серия 4
7 июля 2014
Если быть честной...
Truth Be Told
Сезон 2
Серия 5
14 июля 2014
Мать
Mother
Сезон 2
Серия 6
21 июля 2014
Самый длинный день
The Longest Day
Сезон 2
Серия 7
28 июля 2014
Воссоединение девушек
Girls Reunited
Сезон 2
Серия 8
4 августа 2014
Неисправный кран
Leaky Faucets
Сезон 2
Серия 9
11 августа 2014
Чья-то маленькая сестра
Someone's Little Sister
Сезон 2
Серия 10
18 августа 2014
Прошлое Рождество
Christmas Past
Сезон 2
Серия 11
8 декабря 2014
Больше, чем меньше
Over Under
Сезон 2
Серия 12
19 января 2015
Оставайтесь
Stay
Сезон 2
Серия 13
26 января 2015
Мать-природа
Mother Nature
Сезон 2
Серия 14
2 февраля 2015
Свет дня
Light of Day
Сезон 2
Серия 15
9 февраля 2015
Если бы ты только знал
If You Only Knew
Сезон 2
Серия 16
16 февраля 2015
Молчание, которое она хранит
The Silence She Keeps
Сезон 2
Серия 17
23 февраля 2015
А теперь послушайте это
Now Hear This
Сезон 2
Серия 18
2 марта 2015
Оправдать средства
Justify the Means
Сезон 2
Серия 19
9 марта 2015
Не такая девушка
Not That Kind of Girl
Сезон 2
Серия 20
16 марта 2015
Конец начала
The End of the Beginning
Сезон 2
Серия 21
23 марта 2015
