Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Фостеры
Киноафиша Сериалы Фостеры Сезоны

Фостеры, список сезонов

The Fosters
Год выпуска 2013
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Телеканал FreeForm

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Фостеры»
Фостеры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
21 эпизод 3 июня 2013 - 24 марта 2014
 
Фостеры - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
21 эпизод 16 июня 2014 - 23 марта 2015
 
Фостеры - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
20 эпизодов 8 июня 2015 - 28 марта 2016
 
Фостеры - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
20 эпизодов 20 июня 2016 - 11 апреля 2017
 
Фостеры - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
22 эпизода 11 июля 2017 - 6 июня 2018
 
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше