О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Фостеры
Сезоны
Фостеры, список сезонов
The Fosters
Год выпуска
2013
Страна
США
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
FreeForm
Рейтинг сериала
7.0
Оцените
10
голосов
7.9
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Фостеры»
Сезон 1 / Season 1
21 эпизод
3 июня 2013 - 24 марта 2014
Сезон 2 / Season 2
21 эпизод
16 июня 2014 - 23 марта 2015
Сезон 3 / Season 3
20 эпизодов
8 июня 2015 - 28 марта 2016
Сезон 4 / Season 4
20 эпизодов
20 июня 2016 - 11 апреля 2017
Сезон 5 / Season 5
22 эпизода
11 июля 2017 - 6 июня 2018
