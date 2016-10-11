Channel Zero
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
11 октября 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
6
Продолжительность сезона
4 часа 30 минут
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
20
голосов
7.1
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Нулевой канал»
Вы должны зайти внутрь
You Have to Go Inside
Сезон 1
Серия 1
11 октября 2016
Я буду держать тебя за руку
I'll Hold Your Hand
Сезон 1
Серия 2
18 октября 2016
Хотите увидеть что-то крутое?
Want to See Something Cool?
Сезон 1
Серия 3
25 октября 2016
Странное судно
A Strange Vessel
Сезон 1
Серия 4
1 ноября 2016
Почетный гость
Guest of Honor
Сезон 1
Серия 5
8 ноября 2016
Добро пожаловать домой
Welcome Home
Сезон 1
Серия 6
15 ноября 2016
