О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезоны
Нулевой канал, список сезонов
Channel Zero
16+
Год выпуска
2016
Страна
США
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
Syfy
Рейтинг сериала
8.0
Оцените
10
голосов
7.1
IMDb
Список сезонов сериала «Нулевой канал»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
11 октября 2016 - 15 ноября 2016
Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов
20 сентября 2017 - 25 октября 2017
Сезон 3 / Season 3
6 эпизодов
7 февраля 2018 - 14 марта 2018
Сезон 4 / Season 4
6 эпизодов
26 октября 2018
