Легенды 2026, 1 сезон

Legends
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 мая 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Легенды»

В 1 сезоне сериала «Легенда» в начале 1990-х Таможенная служба Её Величества терпит поражение в борьбе с наркотрафиком через британские границы. Выход из ситуации находят экстраординарный: стартует сверхсекретная операция, куда набирают не профессиональных шпионов, а обычных сотрудников, выдернутых из рутины повседневной жизни. После ускоренной подготовки им предстоит немыслимое: примерить на себя новые личности и внедриться в самые грозные наркосиндикаты Британии. Эти вымышленные биографии, сотканные для выживания в криминальном мире, и назывались «Легендами».

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.9 IMDb

Список серий сериала Легенды

Можете предложить больше? Could You Offer More?
Сезон 1 Серия 1
7 мая 2026
Союз Alliance
Сезон 1 Серия 2
7 мая 2026
Это Ливерпуль This is Liverpool
Сезон 1 Серия 3
7 мая 2026
Война с наркотиками The War on Drugs
Сезон 1 Серия 4
7 мая 2026
Старые короли Old Kings
Сезон 1 Серия 5
7 мая 2026
Легенды не умирают Legends Never Die
Сезон 1 Серия 6
7 мая 2026
