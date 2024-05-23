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Конкордия 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Конкордия
Киноафиша Сериалы Конкордия Сезоны Сезон 1
Concordia
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 мая 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Конкордия»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 мая 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
23 мая 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 мая 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 мая 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
23 мая 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
23 мая 2024
График выхода всех сериалов
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