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Конкордия 2024, 1 сезон
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Сериалы
Конкордия
Сезоны
Сезон 1
Concordia
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
23 мая 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
6
Продолжительность сезона
4 часа 30 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
4.8
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Конкордия»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
23 мая 2024
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
23 мая 2024
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
23 мая 2024
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
23 мая 2024
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
23 мая 2024
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
23 мая 2024
График выхода всех сериалов
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