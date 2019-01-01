Проводники об этом молчат: 3 вещи, которые не стоит делать в поезде — ради вашей же безопасности

С июня без MAX будет сложнее? Что изменится для тех, кто не установил новый мессенджер — кажется, гайки закручивают еще сильнее

В СССР сметану резали ножом и мазали на хлеб: сегодня на прилавках лежит «аналог», но вкус уже не тот — и вот почему

Все могут короли, а сможете ли вы? Только те, кто вырос на советских сказках, наберут 6 из 6 — сложный тест для тех, кому 35+

За эти 3 российских сериала совсем не стыдно: глянула и не жалею – есть даже наши «Очень странные дела»

Наткнулся на теорию по 6-й серии и все понял о будущем «Извне»: зачем Человек в жёлтом напоил отца Виктора кровью

Берегись не автомобиля, а ошибиться в тесте: только знатоки вспомнят 5 кинолент СССР по машинам в кадре

«Ах ты, бродяга! Смертный прыщ!»: сможете вспомнить реплики героев по одному кадру из советского кино? Ой, как будет сложно (тест)

СОБР вывез Расторгуева в лес: «Шеф» возвращается — 30 серий, тайна гибели семьи генерала и вопрос, который бесит фанатов

Marvel ищет нового Человека-паука? Холланд обещал передать эстафету, когда стукнет 30 лет — время пришло