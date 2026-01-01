|Title
|Artist
|Time
|1
|Kwejian Destroyed
|Jeff Russo
|1:20
|2
|Angry Butterfly People
|Jeff Russo
|4:01
|3
|Running From Alshain
|Jeff Russo
|4:17
|4
|Reopening the Academy
|Jeff Russo
|3:20
|5
|Gray’s New Body
|Jeff Russo
|2:36
|6
|Michael Guides Book
|Jeff Russo
|3:12
|7
|Book Breaks Down
|Jeff Russo
|2:27
|8
|J’Vini Threatens
|Jeff Russo
|2:06
|9
|J’Vini’s Story
|Jeff Russo
|3:44
|10
|Saving the Abronians
|Jeff Russo
|2:26
|11
|Kaminar Sea Frogs
|Jeff Russo
|1:06
|12
|Saving Adira
|Jeff Russo
|3:46
|13
|Tarka
|Jeff Russo
|0:48
|14
|Tarka’s Theory
|Jeff Russo
|2:10
|15
|Hugh and Kovich
|Jeff Russo
|3:11
|16
|Tarka’s Model
|Jeff Russo
|2:37
|17
|Family Tree
|Jeff Russo
|2:19
|18
|Trying To Abort
|Jeff Russo
|2:29
|19
|Just Michael
|Jeff Russo
|1:49
|20
|The Poker Game
|Jeff Russo
|2:52
|21
|Let’s End It
|Jeff Russo
|2:51
|22
|Saru Opens Up To T’Rina
|Jeff Russo
|1:50
|23
|Hallucinations
|Jeff Russo
|2:13
|24
|Its the Dust
|Jeff Russo
|2:25
|25
|In the Nursery
|Jeff Russo
|4:38
|26
|The Evacuation
|Jeff Russo
|2:39
|27
|One Way Out
|Jeff Russo
|1:38
|28
|Abandon Ship
|Jeff Russo
|1:51
|29
|DMA Stopped
|Jeff Russo
|2:46
|30
|Book Talks To 10C / Going Home
|Jeff Russo
|5:13
|31
|Wrap Up
|Jeff Russo
|4:30
|32
|Zora Sings Stormy Weather
|Annabelle Wallis / Harold Arlen, Ted Koehler
|1:13