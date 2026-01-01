Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Комиссар Рекс Места съёмок

Места и даты съемок сериала Комиссар Рекс

Основные места съемок сериала Комиссар Рекс

  • Вена, Австрия
Как найти самый сладкий арбуз на прилавке: агроном назвал верный способ – даже на хвостик смотреть не нужно
Натираю лаврушкой унитаз – не нарадуюсь результату: элементарный лайфхак для экономных хозяек
Раз и навсегда запомнила, зачем класть лаврушку под придверный коврик – польза не только от запаха
Вспомните 6 великих фильмов СССР по кадру с поездом: спорим, не отличите «Родню» Михалкова от других шедевров? (чух-чух-тест)
«Все сюжеты позаимствовал»: «Игру престолов» уличили в плагиате – Цискаридзе поймал Мартина за руку, как дешевку
20 000 000 просмотров в США за 2 дня – древняя серия «Фиксиков» внезапно «разорвала» интернет: «Почему в моей школе такому не учат?»
«Ничего подобного за всю историю»: российский мульт с рейтингом 9,3 (!) заходит даже взрослым — пока смотрели «Машу и Медведь», вышел настоящий хит
182 182 286 просмотров на YouTube и это не предел: только в этой серии «Маши и Медведя» спрятали больше 10 отсылок к кинохитам
Ни слова о плагиате: свои «Ландыши» в США вышли 40 лет назад — вообще без песен, зато с Куртом Расселом
«Дом дракона 3» эпичнее двух прошлых сезонов и финала «Игры престолов» вместе взятых: сериал бьет рекорды еще до премьеры
«Долгая прогулка» — лучшая экранизация Кинга, но различий с книгой катастрофически много: вот чем на самом деле заканчивается история
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше