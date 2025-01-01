Меню
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Комиссар Рекс, список сезонов
Kommissar Rex
12+
Год выпуска
1994
Страна
Австрия/Германия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
ORF 1
Рейтинг сериала
9.0
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Комиссар Рекс»
Сезон 1 / Season 1
14 эпизодов
10 ноября 1994 - 9 февраля 1995
Сезон 2 / Season 2
15 эпизодов
19 октября 1995 - 25 ноября 1996
Сезон 3 / Season 3
12 эпизодов
24 октября 1996 - 9 января 1997
Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов
8 января 1998 - 26 марта 1998
Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов
28 января 1999 - 22 апреля 1999
Сезон 6 / Season 6
12 эпизодов
16 февраля 2000 - 10 мая 2000
Сезон 7 / Season 7
10 эпизодов
28 марта 2001 - 30 мая 2001
Сезон 8 / Season 8
13 эпизодов
9 октября 2002 - 8 декабря 2003
Сезон 9 / Season 9
13 эпизодов
27 ноября 2003 - 18 марта 2004
Сезон 10 / Season 10
4 эпизода
28 сентября 2004 - 19 октября 2004
