Постер сериала Комиссар Рекс
Киноафиша Сериалы Комиссар Рекс Сезоны

Комиссар Рекс, список сезонов

Kommissar Rex 12+
Год выпуска 1994
Страна Австрия/Германия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ORF 1

Рейтинг сериала

9.0
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Список сезонов сериала «Комиссар Рекс»
Комиссар Рекс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
14 эпизодов 10 ноября 1994 - 9 февраля 1995
 
Комиссар Рекс - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
15 эпизодов 19 октября 1995 - 25 ноября 1996
 
Комиссар Рекс - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
12 эпизодов 24 октября 1996 - 9 января 1997
 
Комиссар Рекс - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов 8 января 1998 - 26 марта 1998
 
Комиссар Рекс - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов 28 января 1999 - 22 апреля 1999
 
Комиссар Рекс - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
12 эпизодов 16 февраля 2000 - 10 мая 2000
 
Комиссар Рекс - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
10 эпизодов 28 марта 2001 - 30 мая 2001
 
Комиссар Рекс - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
13 эпизодов 9 октября 2002 - 8 декабря 2003
 
Комиссар Рекс - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
13 эпизодов 27 ноября 2003 - 18 марта 2004
 
Комиссар Рекс - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
4 эпизода 28 сентября 2004 - 19 октября 2004
 
