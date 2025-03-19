Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Комиссар Рекс
Статьи
Статьи о сериале «Комиссар Рекс»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Комиссар Рекс»
Вся информация о сериале
Тогда и сейчас: как изменились актеры сериала «Комиссар Рекс» — детективного хита девяностых (фото)
Даже в нулевых за героями следили миллионы зрителей. Но карьера сложилась не у всех актеров.
Написать
19 марта 2025 07:58
Любимца зрителей убили, но точку не поставили: чем закончился культовый сериал 90-х «Комиссар Рекс»
Лучше не смотреть историю до конца, чтобы не портить впечатление.
Написать
18 марта 2025 17:09
Гав-гав-тест: ответьте на 1 простой вопрос и узнайте, какой вы песик из кино
От верного компаньона до роскошного питомца с родословной.
Написать
22 февраля 2025 16:11
Заканчивают службу счастливо только в «Псе» и «Мухтаре»: как поступают с настоящими служебными собаками
Грустная правда, о которой не любят говорить зрителям.
Написать
7 января 2025 20:32
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667