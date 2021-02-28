Меню
Постер сериала Черная месса
Киноафиша Сериалы Черная месса

Черная месса (2020 - 2021)

Chernaya messa 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Александра Корзухина помогает Андрею Грекову расследовать загадочное убийство музыковеда Гладилина: его тело в концертном фраке обнаружили сидящим за роялем и «играющим» при свете свечей. Александра предполагает, что гибель музыковеда связана с творчеством великого композитора-мистика Александра Скрябина. В последние годы жизни он мечтал воплотить самое необыкновенное действо из всех видов искусств — музыки, танца, пения, архитектуры, живописи. Его мистерия должна была начать отсчет времени нового идеального мира. Но Скрябин так и не успел осуществить свою идею. И теперь за его тайным завещанием, оставленным ученикам, охотится безумец-преступник. Чтобы остановить убийцу, Корзухина должна первой разгадать тайну «завещания» Скрябина.

В ролях
В ролях
Елена Великанова
Елена Великанова
Алексей Гнилицкий
Валерий Сторожик
Максим Щеголев
Максим Щеголев
Леся Кудряшова
Леся Кудряшова
Сергей Подольный
Сергей Подольный
Рейтинг сериала

0.0
Сезоны
Черная месса - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
