Александра Корзухина помогает Андрею Грекову расследовать загадочное убийство музыковеда Гладилина: его тело в концертном фраке обнаружили сидящим за роялем и «играющим» при свете свечей. Александра предполагает, что гибель музыковеда связана с творчеством великого композитора-мистика Александра Скрябина. В последние годы жизни он мечтал воплотить самое необыкновенное действо из всех видов искусств — музыки, танца, пения, архитектуры, живописи. Его мистерия должна была начать отсчет времени нового идеального мира. Но Скрябин так и не успел осуществить свою идею. И теперь за его тайным завещанием, оставленным ученикам, охотится безумец-преступник. Чтобы остановить убийцу, Корзухина должна первой разгадать тайну «завещания» Скрябина.