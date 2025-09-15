Господин Щин управляет небольшим рестораном, специализирующимся на блюдах из курицы, но известен он не только этим. Обострённое чувство справедливости делает его тем самым человеком, к которому обращаются за помощью в любых спорных ситуациях, связанных с его заведением или его гостями. Щин умеет находить общий язык с самыми разными людьми и решать, казалось бы, неразрешимые задачи, благодаря чему в округе его считают настоящим героем. Однако никто не подозревает, что за внешним спокойствием владельца ресторана скрывается тайна, которую он тщательно оберегает от чужих глаз.