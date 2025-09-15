Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Проект мистера Шина
1 постер
Киноафиша Сериалы Проект мистера Шина

Проект мистера Шина (2025 - …)

Shin's Project 18+
Год выпуска 2025
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 20 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут

О чем сериал

Господин Щин управляет небольшим рестораном, специализирующимся на блюдах из курицы, но известен он не только этим. Обострённое чувство справедливости делает его тем самым человеком, к которому обращаются за помощью в любых спорных ситуациях, связанных с его заведением или его гостями. Щин умеет находить общий язык с самыми разными людьми и решать, казалось бы, неразрешимые задачи, благодаря чему в округе его считают настоящим героем. Однако никто не подозревает, что за внешним спокойствием владельца ресторана скрывается тайна, которую он тщательно оберегает от чужих глаз.

Проект мистера Шина - трейлер первого сезона
Проект мистера Шина  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Хан Сок-кю
Ким Сан-хо
Ким Сан-хо
Ли Рэ
Ли Рэ
Пэ Хён-сон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв

Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Проект мистера Шина»

Серия 3 / Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 сентября 2025
Серия 4 / Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 сентября 2025
Серия 5 / Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 сентября 2025
Серия 6 / Episode 6
Сезон 1 Серия 6
30 сентября 2025
Серия 7 / Episode 7
Сезон 1 Серия 7
6 октября 2025
Серия 8 / Episode 8
Сезон 1 Серия 8
7 октября 2025
Серия 9 / Episode 9
Сезон 1 Серия 9
13 октября 2025
Серия 10 / Episode 10
Сезон 1 Серия 10
14 октября 2025
Серия 11 / Episode 11
Сезон 1 Серия 11
20 октября 2025
Серия 12 / Episode 12
Сезон 1 Серия 12
21 октября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Проект мистера Шина - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Безупречная Александрова играет врача с изъянами: новый сериал «Дыши» понравится даже тем, кто ругает российские сериалы
Думали, Джейсон из «Пятницы, 13-е» остался в «Хрустальном озере»? Теперь он охотится в «Ходячих мертвецах» на Дэрила Диксона
Обещали лечь пораньше, но Marvel все испортил: «Фантастическая четверка» получила дату цифрового релиза, так что про сон можно забыть
«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
Насмотрелись «Очень странных дел» и «Укрытия»? Вот еще 5 фантастических сериалов с оценками до 8.7 — начнете, а опомнитесь лишь под утро
«Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ
Антону Павловичу и не снилось: классику Чехова экранизируют в неожиданном формате — с привкусом студии Миядзаки
Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше