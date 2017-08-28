Меню
Киноафиша Сериалы Монкарт

Монкарт (2017 - 2017)

Monkart: Legend of Monster Kart 18+
Год выпуска 2017
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 12 минут
Телеканал EBS
Продолжительность сериала 2 часа 0 минут

О чем сериал

Джин — подросток из королевства Кармон, который стремится стать новым рыцарем. Для достижения своей мечты мальчик должен найти идеального монстрика Монкарта и выиграть гран-при гонок. Во время этого состязания на арене сражаются два противника, которые управляют необычными существами — Монкартами. Каждый монстрик умеет превращаться в машинку или трансформера с уникальным набором способностей. Джин заводит новых друзей, и вместе они путешествуют и соревнуются с разными противниками. Однако они ещё не подозревают о предстоящей встрече с настоящим злом.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.4 IMDb
Сезоны
Монкарт - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 10 эпизодов
 
