Джин — подросток из королевства Кармон, который стремится стать новым рыцарем. Для достижения своей мечты мальчик должен найти идеального монстрика Монкарта и выиграть гран-при гонок. Во время этого состязания на арене сражаются два противника, которые управляют необычными существами — Монкартами. Каждый монстрик умеет превращаться в машинку или трансформера с уникальным набором способностей. Джин заводит новых друзей, и вместе они путешествуют и соревнуются с разными противниками. Однако они ещё не подозревают о предстоящей встрече с настоящим злом.