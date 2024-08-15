Меню
3 постера
Меч грядущего

Меч грядущего (2024 - …)

Jian Lai 18+
Год выпуска 2024
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tencent QQ
Продолжительность сериала 10 часов 50 минут

О чем сериал

Чен мечтает о покое и мире, однако свыше ему предначертана великая судьба. Скромный паренёк из глухой деревни зарабатывает крохи, разнося односельчанам письма. В краях, где он родился и вырос, ходят легенды о силе дракона, которая наделяет избранных счастливчиков невиданным могуществом. И часть этого волшебного дара скрыта и в почтальоне, хотя он об этом не догадывается. Когда в его посёлке появляются загадочные чужаки, Чен оказывается в эпицентре событий, вынуждающих его отправиться в путь, полный опасностей и открытий. Так начинается невероятное путешествие, во время которого юноше предстоит отыскать своё предназначение и одержать победу над злом.

Сезоны
Меч грядущего - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 26 эпизодов
 
