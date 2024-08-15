Чен мечтает о покое и мире, однако свыше ему предначертана великая судьба. Скромный паренёк из глухой деревни зарабатывает крохи, разнося односельчанам письма. В краях, где он родился и вырос, ходят легенды о силе дракона, которая наделяет избранных счастливчиков невиданным могуществом. И часть этого волшебного дара скрыта и в почтальоне, хотя он об этом не догадывается. Когда в его посёлке появляются загадочные чужаки, Чен оказывается в эпицентре событий, вынуждающих его отправиться в путь, полный опасностей и открытий. Так начинается невероятное путешествие, во время которого юноше предстоит отыскать своё предназначение и одержать победу над злом.