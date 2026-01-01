«Зашел в плацкарт, вдохнул и сразу пожалел»: 3 поезда РЖД, которые пассажиры ругают сильнее других

Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA

В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо

«Надежда – мой компас земной, а тест – проверка на смелость»: чтоб угадать 5 фильмов СССР по отрывку песни, позвал на помощь бабушку

«Курица – не птица, сложный тест – пригодится»: ответите на 7 вопросов о «Женитьбе Бальзаминова» ровно за 60 секунд?

Кинг назвал этот хоррор «потрясающим»: 7-серийная история о жутких детях собрала в себя все, за что обожают Короля ужасов

1-й сезон «Гарри Поттера» еще не вышел, а HBO уже нашел Локонса для второго: этого актера Роулинг «отвергала» дважды

Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым

Диппер, Мейбл и даже Пухля вернутся, но радоваться пока рано: «Гравити Фолз» получит всего 2 серии вместо 3 сезона

Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»