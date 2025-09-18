У Вики Соколовской идеальная семья – любимый муж Сергей и сын Никита. Она не работает и полностью посвящает себя семье и дому. Постепенно муж Вики начинает от нее отстраняться, а сама она однажды просыпается рядом с Павлом – водителем мужа. Не понимая, как это произошло, Вика пытается оправдаться, но Сергей не желает ее слушать. В гневе он выгоняет жену, подает на развод и лишает ее материнских прав. Вике ничего не остается, кроме как переехать в крошечную квартиру, оставшуюся от родителей. Ей предстоит выяснить, что случилось в тот злополучный вечер. Но правда для всех окажется шокирующей…