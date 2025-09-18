Меню
Киноафиша Сериалы Слепая любовь

Слепая любовь (2025 - …)

Slepaya lyubov 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

У Вики Соколовской идеальная семья – любимый муж Сергей и сын Никита. Она не работает и полностью посвящает себя семье и дому. Постепенно муж Вики начинает от нее отстраняться, а сама она однажды просыпается рядом с Павлом – водителем мужа. Не понимая, как это произошло, Вика пытается оправдаться, но Сергей не желает ее слушать. В гневе он выгоняет жену, подает на развод и лишает ее материнских прав. Вике ничего не остается, кроме как переехать в крошечную квартиру, оставшуюся от родителей. Ей предстоит выяснить, что случилось в тот злополучный вечер. Но правда для всех окажется шокирующей…

В ролях
Ксения Роменкова
Марина Богатова
Михаил Гудошников
Любава Долински
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв

Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Слепая любовь»

Серия 1
18 сентября 2025
Серия 2
18 сентября 2025
Серия 3
18 сентября 2025
Серия 4
18 сентября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Слепая любовь - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
