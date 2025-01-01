Алёна Шаповалова живёт так, что со стороны её жизнь кажется безупречной: за плечами долгий счастливый брак с Сергеем, любимым с юных лет, взрослый сын и работа в танцевальной студии. Но внутреннее беспокойство не даёт ей покоя — Алёна всё чаще подозревает мужа в измене. Однажды её догадки подтверждаются: у Сергея действительно есть молодая возлюбленная, и тайная двойная жизнь, которую он тщательно скрывал долгие годы, наконец раскрывается. Алёна оказывается перед лицом предательства, но в этот непростой момент рядом с ней появляются неожиданные союзники. Их поддержка помогает ей не только справиться с болью ревности, но и открыть для себя новые возможности и надежду на иное, более счастливое будущее.