Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Невеста
Постер сериала Невеста
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Невеста

Невеста (2024 - …)

Gelin 18+
Год выпуска 2024
Страна Турция
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал Kanal 7
Продолжительность сериала 260 часов 0 минут

О чем сериал

Ханчер рано лишилась родителей и с детства живёт ради единственного брата, которому требуется дорогостоящее лечение. Судьба сталкивает её с Мукаддер — богатой и властной женщиной, мечтающей продолжить аристократический род. Увидев в Ханчер здоровую девушку, способную подарить наследника её сыну Джихану, Мукаддер предлагает ей крупную сумму за брак и рождение ребёнка. Ради брата Ханчер принимает это условие, не представляя, к чему приведёт решение. Мукаддер уверена: после рождения внука она без труда избавится от невестки. Но сделка постепенно превращается в подлинное чувство — Джихан всё яснее понимает, что именно Ханчер предназначена ему судьбой, несмотря на давление семьи и традиции.

Невеста - трейлер первого сезона
Невеста  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Дженай Тюрксевер
Талия Челеби
Бетигюль Джейлан
Deniz Degirmenci
Sidal Damar
Кутай Шахин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
5 IMDb
Написать отзыв

Дата выхода новых серий 3-го сезона сериала «Невеста»

Серия 238 / Episode 238
Сезон 3 Серия 1
29 сентября 2025
Серия 239 / Episode 239
Сезон 3 Серия 2
30 сентября 2025
Серия 240 / Episode 240
Сезон 3 Серия 3
1 октября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Невеста - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 34 эпизода
 
Невеста - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 203 эпизода
 
Невеста - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2025, 3 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
«Беспросветная муть» и «сценарий с пьяных глаз»: зрители не пощадили этот сериал с Колесниковым — рейтинг всего 6 из 10
«В новом сезоне "Филина" великолепно все!»: фанаты хвалят сюжет 4 части детектива, но спорят о Громовой — вот что смущает
Создатель «Острых козырьков» вместе с Netflix выпускает новую «бомбу» уже этой осенью: теперь не в Бирмингеме, а в Дублине
«Ты не пройдешь», но, может, проедешь: во «Властелине колец» спрятался забавный ляп — зрители не замечали 20+ лет (фото)
Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»
Встречи и подарки под запретом: жена Ширвиндта испортила детство его же сыну — горькая правда всплыла лишь после смерти артиста
Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится
«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах
«Три вида картошки, ростбиф, пудинг»: диетолог объяснила магию Хогвартса — почему в «Гарри Поттере» не толстели от пиршеств
Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище
«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше