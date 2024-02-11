Ханчер рано лишилась родителей и с детства живёт ради единственного брата, которому требуется дорогостоящее лечение. Судьба сталкивает её с Мукаддер — богатой и властной женщиной, мечтающей продолжить аристократический род. Увидев в Ханчер здоровую девушку, способную подарить наследника её сыну Джихану, Мукаддер предлагает ей крупную сумму за брак и рождение ребёнка. Ради брата Ханчер принимает это условие, не представляя, к чему приведёт решение. Мукаддер уверена: после рождения внука она без труда избавится от невестки. Но сделка постепенно превращается в подлинное чувство — Джихан всё яснее понимает, что именно Ханчер предназначена ему судьбой, несмотря на давление семьи и традиции.