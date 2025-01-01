Сериал пригласит зрителей в самые тёмные уголки интернета, где каждый день так называемые «белые хакеры» ведут противостояние с киберпреступниками. Их задача - раскрыть любую, даже самую мелкую уязвимость, чтобы защитить IT-инфраструктуры многомиллиардных компаний, а иногда и целых государств. Главный герой «Хакеров» окажется перед сложным выбором, где каждый его шаг будет влиять на жизни миллионов людей, ежедневно пользующихся современными благами общества и ничего не подозревающих о происходящем.