«Морозко» – «Джек Фрост»? Вы совсем, что ли? Под какими названиями в США знают советские фильмы

«Он ей в отцы годится»: на Керема Бюрсина накинулись фанаты из-за слишком молодой партнёрши в «Сердцебиении»

Фанаты «Игры престолов» злятся до сих пор: одну из лучших сцен «Бури мечей» безжалостно испортили

Что скрывает Пин? Немецкий акцент героя «Смешариков» навел на мрачные мысли — безумная теория зашла слишком далеко

Бэтмен богаче Маска и Старка, но гением его не считают: сотни миллиардов долларов супергерой заработал вовсе не своим умом

Российский сериал про студентов-физиков разозлил зрителей — «попахивает антисоветчиной»: зато на КП набрал увесистые 7 баллов

Марафон живых мертвецов: топ-5 самых захватывающих фильмов про зомби, которые стоит увидеть каждому

Депп вернется в «Пиратов...», лишь если ему понравится сценарий: ИИ предложил 3 сюжета, от которых Джек Воробей не сможет отказаться

Запасайтесь платочками: 10 самых душераздирающих смертей в кино, от которых слезы льются непроизвольно

«Не понял и снял унылую поделку»: у «Мастера и Маргариты» Бортко та же проблема, что у фильма Кары — зато Локшин этой беды избежал