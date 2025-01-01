Меню
Постер сериала Хакеры
1 постер
Киноафиша Сериалы Хакеры

Хакеры (2026 - …)

Hakery 18+
Год выпуска 2026
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Okko

О чем сериал

Сериал пригласит зрителей в самые тёмные уголки интернета, где каждый день так называемые «белые хакеры» ведут противостояние с киберпреступниками. Их задача - раскрыть любую, даже самую мелкую уязвимость, чтобы защитить IT-инфраструктуры многомиллиардных компаний, а иногда и целых государств. Главный герой «Хакеров» окажется перед сложным выбором, где каждый его шаг будет влиять на жизни миллионов людей, ежедневно пользующихся современными благами общества и ничего не подозревающих о происходящем.

В ролях
Иван Янковский
Иван Янковский
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Хакеры - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
