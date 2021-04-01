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Кипр: Путь к победе
Кипр: Путь к победе (2021 - 2022)
Bir Zamanlar Kıbrıs
18+
драма
исторический
Год выпуска
2021
Страна
Турция
Всего сезонов
2 сезона
Эпизод длится
2 часа 0 минут
Телеканал
TRT1
Продолжительность сериала
48 часов 0 минут
О чем сериал
Турецкий телесериал о турецких киприотах и периоде до операции на Кипре.
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В ролях
В ролях
Ахмет Курал
Мирай Акай
Таянч Аяйдыч
Серкан Чайоглу
Гюльпер Оздемир
Pelin Karahan
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.2
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2021,
9 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2021,
15 эпизодов
Отзывы о сериале
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