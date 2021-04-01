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Постер сериала Кипр: Путь к победе
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Киноафиша Сериалы Кипр: Путь к победе

Кипр: Путь к победе (2021 - 2022)

Bir Zamanlar Kıbrıs 18+
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал TRT1
Продолжительность сериала 48 часов 0 минут

О чем сериал

Турецкий телесериал о турецких киприотах и периоде до операции на Кипре.

В ролях
В ролях
Ахмет Курал
Мирай Акай
Таянч Аяйдыч
Серкан Чайоглу
Серкан Чайоглу
Гюльпер Оздемир
Pelin Karahan
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Кипр: Путь к победе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 9 эпизодов
 
Кипр: Путь к победе - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 15 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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