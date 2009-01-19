Жизнерадостная и очаровательная Майя выросла в богатой благородной семье и принадлежит к высшей касте. Она с детства не знает нужды и окружена заботой семьи, которая уже подыскивает ей подходящего жениха. Несмотря на привычку жить в достатке, девушка работает по вечерам в колл-центре банка в Раджастане, чтобы помогать людям решать их проблемы, и пытается найти индивидуальный подход к каждому клиенту. Однажды она знакомится с Бахуаном, представителем низшей касты далитов. Эта встреча становится судьбоносной для девушки и меняет её жизнь.