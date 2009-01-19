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Постер сериала Дороги Индии
Постер сериала Дороги Индии
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Дороги Индии

Дороги Индии (2009 - 2009)

Caminho das Índias 18+
Год выпуска 2009
Страна Бразилия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал TV Globo
Продолжительность сериала 203 часа 0 минут

О чем сериал

Жизнерадостная и очаровательная Майя выросла в богатой благородной семье и принадлежит к высшей касте. Она с детства не знает нужды и окружена заботой семьи, которая уже подыскивает ей подходящего жениха. Несмотря на привычку жить в достатке, девушка работает по вечерам в колл-центре банка в Раджастане, чтобы помогать людям решать их проблемы, и пытается найти индивидуальный подход к каждому клиенту. Однажды она знакомится с Бахуаном, представителем низшей касты далитов. Эта встреча становится судьбоносной для девушки и меняет её жизнь.

Дороги Индии - трейлер первого сезона
Дороги Индии  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Дебора Блок
Лаура Кардозо
Тони Рамос
Флавио Миглиассио
Клео Пирес
Жулиана Паэс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Дороги Индии - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 203 эпизода
 
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