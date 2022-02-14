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Постер сериала Моя дорогая мама
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Киноафиша Сериалы Моя дорогая мама

Моя дорогая мама (2022 - 2022)

Canım Annem 18+
Год выпуска 2022
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал TV8
Продолжительность сериала 44 часа 12 минут

О чем сериал

Джемре и Мурат живут в счастливом браке и искренне любят друг друга. Вскоре у них рождается дочка Зейнеп — радость семьи. Но их счастье омрачается страшным диагнозом: у девочки врожденный порок сердца, и любые сильные эмоции могут быть опасны для её жизни. Несмотря на это, родители полны решимости бороться и беречь ребёнка. Мать Мурата, и без того неприязненно настроенная к Джемре, после новости о болезни внучки лишь усиливает давление — она давно мечтает, чтобы сын развёлся и женился на женщине, которую выбрала сама. Все эти планы рушатся, когда Джемре трагически погибает в аварии. Мурат убит горем и не может найти в себе силы рассказать дочери о гибели матери. Однако правда всё равно всплывает, и у Зейнеп случается сердечный приступ. Очнувшись в больнице, девочка с изумлением видит у своей постели маму… Но это совсем другая женщина — её зовут Назлы.

В ролях
В ролях
Айсун Гювен
Метин Йылдырым
Oguzhan Çemi
Dilara Büyükbayraktar
Özlem Savas
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Моя дорогая мама - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 51 эпизод
 
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