Джемре и Мурат живут в счастливом браке и искренне любят друг друга. Вскоре у них рождается дочка Зейнеп — радость семьи. Но их счастье омрачается страшным диагнозом: у девочки врожденный порок сердца, и любые сильные эмоции могут быть опасны для её жизни. Несмотря на это, родители полны решимости бороться и беречь ребёнка. Мать Мурата, и без того неприязненно настроенная к Джемре, после новости о болезни внучки лишь усиливает давление — она давно мечтает, чтобы сын развёлся и женился на женщине, которую выбрала сама. Все эти планы рушатся, когда Джемре трагически погибает в аварии. Мурат убит горем и не может найти в себе силы рассказать дочери о гибели матери. Однако правда всё равно всплывает, и у Зейнеп случается сердечный приступ. Очнувшись в больнице, девочка с изумлением видит у своей постели маму… Но это совсем другая женщина — её зовут Назлы.