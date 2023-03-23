Али Тахир родился в городе Салоники в 1893 году. В 1921 году, когда он пал жертвой в войне за независимость Турции, с ним произошло настоящее чудо: Али Тахир открыл глаза в тот момент, когда его должны были похоронить. С тех пор он продолжает жить и не стареет уже сто лет. За свой долгий жизненный путь он многое повидал, и однажды, устав от бессмертия и одиночества, решает закончить жизнь. Всё неожиданно меняется, когда Али Тахир встречает начинающую писательницу Харику, которая ищет хорошую историю.