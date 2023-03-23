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Постер сериала Столетнее чудо
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Киноафиша Сериалы Столетнее чудо

Столетнее чудо (2023 - 2023)

Yüz Yıllık Mucize 18+
Год выпуска 2023
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 30 минут
Телеканал Star TV
Продолжительность сериала 32 часа 30 минут

О чем сериал

Али Тахир родился в городе Салоники в 1893 году. В 1921 году, когда он пал жертвой в войне за независимость Турции, с ним произошло настоящее чудо: Али Тахир открыл глаза в тот момент, когда его должны были похоронить. С тех пор он продолжает жить и не стареет уже сто лет. За свой долгий жизненный путь он многое повидал, и однажды, устав от бессмертия и одиночества, решает закончить жизнь. Всё неожиданно меняется, когда Али Тахир встречает начинающую писательницу Харику, которая ищет хорошую историю. 

Столетнее чудо - трейлер первого сезона
Столетнее чудо  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Биркан Сокуллу
Гёзде Седа Алтунер
Эбру Шахин
Эбру Шахин
Мэрвэ Нур Бенги
Зеррин Текиндор
Эджем Чалхан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Сезоны
Столетнее чудо - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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