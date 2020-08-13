Мэнди — одинокая и безработная женщина, у которой есть заветные мечты и непомерные амбиции. Она ведет ничем не примечательный образ жизни: посещает центр занятости безработных, где ей предлагают пройти курс обучения на фабрике по упаковке бананов, выгуливает соседскую собаку, иногда ходит на свидания и приходит на помощь другу, оказавшемуся в сложной ситуации. Но какими бы банальными не были планы Мэнди на очередной день, она постоянно оказывается в эпицентре неприятностей, сталкиваясь с хаосом, который вносит коррективы не только в жизнь женщины, но и окружающих ее людей.