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Киноафиша Сериалы Мэнди

Мэнди (2020 - …)

Mandy 18+
Год выпуска 2020
Страна Великобритания
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 15 минут
Телеканал BBC Two
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Мэнди — одинокая и безработная женщина, у которой есть заветные мечты и непомерные амбиции. Она ведет ничем не примечательный образ жизни: посещает центр занятости безработных, где ей предлагают пройти курс обучения на фабрике по упаковке бананов, выгуливает соседскую собаку, иногда ходит на свидания и приходит на помощь другу, оказавшемуся в сложной ситуации. Но какими бы банальными не были планы Мэнди на очередной день, она постоянно оказывается в эпицентре неприятностей, сталкиваясь с хаосом, который вносит коррективы не только в жизнь женщины, но и окружающих ее людей.

В ролях
В ролях
Diane Morgan
Тони Вэй
Тони Вэй
Пирс Куигли
Tom Basden
Робби Ги
Робби Ги
Мишель Гринидж
Мишель Гринидж
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Мэнди - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Мэнди - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 6 эпизодов
 
Мэнди - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2024, 6 эпизодов
 
Мэнди - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2025, 6 эпизодов
 
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