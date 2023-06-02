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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
2 постера
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Сериалы
Люди, светящиеся от счастья: Тайны семьи Даггар
Люди, светящиеся от счастья: Тайны семьи Даггар (2023 - …)
Shiny Happy People
18+
документальный
криминал
Год выпуска
2023
Страна
США
Всего сезонов
2 сезона
Эпизод длится
50 минут
Стрим-сервис
Amazon Prime Video
Продолжительность сериала
5 часов 50 минут
О чем сериал
Документальный сериал, исследующий правду, скрытую за поверхностью мегасемьи реалити-шоу Даггаров.
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Люди, светящиеся от счастья: Тайны семьи Даггар
трейлер второго сезона
трейлер второго сезона
В ролях
Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.4
IMDb
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Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Люди, светящиеся от счастья: Тайны семьи Даггар»
TBA
Сезон 2
Серия 1
23 июля 2025
TBA
Сезон 2
Серия 2
23 июля 2025
TBA
Сезон 2
Серия 3
23 июля 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2023,
4 эпизода
Сезон 2 / Season 2
2025,
3 эпизода
Отзывы о сериале
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