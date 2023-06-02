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Постер сериала Люди, светящиеся от счастья: Тайны семьи Даггар
Постер сериала Люди, светящиеся от счастья: Тайны семьи Даггар
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Люди, светящиеся от счастья: Тайны семьи Даггар

Люди, светящиеся от счастья: Тайны семьи Даггар (2023 - …)

Shiny Happy People 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 5 часов 50 минут

О чем сериал

Документальный сериал, исследующий правду, скрытую за поверхностью мегасемьи реалити-шоу Даггаров.

Люди, светящиеся от счастья: Тайны семьи Даггар - трейлер второго сезона
Люди, светящиеся от счастья: Тайны семьи Даггар  трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
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Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Люди, светящиеся от счастья: Тайны семьи Даггар»

TBA
Сезон 2 Серия 1
23 июля 2025
TBA
Сезон 2 Серия 2
23 июля 2025
TBA
Сезон 2 Серия 3
23 июля 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Люди, светящиеся от счастья: Тайны семьи Даггар - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
Люди, светящиеся от счастья: Тайны семьи Даггар - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2025, 3 эпизода
 
Отзывы о сериале
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