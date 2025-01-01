«Кто куда» — это не просто шоу о путешествиях, это настоящая тревел-игра, игроками которой становятся ведущие. Здесь не полагаются на судьбу и не кидают монеты: Лео и Анжелика сами выбирают, куда отправятся, и соревнуются за место в роскошном отеле. На один день ведущие отправляются в разные точки России, чтобы с помощью специально подготовленных заданий друг для друга ближе познакомиться с городом и его колоритом. Кто пройдет испытания быстрее, получает право переночевать в самом роскошном отеле. Проигравший проведет ночь в обычном дешевом хостеле.