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Постер сериала Цветущий пион
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Киноафиша Сериалы Цветущий пион

Цветущий пион (2025 - 2025)

Flourished Peony 18+
Год выпуска 2025
Страна Китай
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Hunan TV
Продолжительность сериала 42 часа 0 минут

О чем сериал

Хэ Вэйфан, дочь купца, случайно знакомится с известным в Чанъане Цзян Чанъяном, и они заключают деловое партнёрство: он становится инвестором, а она — мастером своего дела. Обладая необыкновенным талантом в выращивании редких пионов и предпринимательской хваткой, Хэ Вэйфан объединяет вокруг себя женщин, у каждой из которых — непростая судьба, и вместе они открывают цветочную лавку. Несмотря на трудности и предрассудки, мешающие женщинам добиваться успеха в традиционном обществе, Хэ Вэйфан упорно идёт к своей цели и преуспевает.  Со временем она узнаёт Цзян Чанъяна ближе и понимает, что за репутацией жадного чиновника скрывается принципиальный и преданный стране человек. Между ними зарождаются глубокие чувства.

В ролях
В ролях
Ян Цзы
Цзе Дун
Ту Сунъянь
Вэй Чжэмин
Ли Сянь
Чжан Яцинь
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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5.5 IMDb
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Сезоны
Цветущий пион - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 32 эпизода
 
Цветущий пион - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2025, 24 эпизода
 
Отзывы о сериале
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