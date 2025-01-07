Хэ Вэйфан, дочь купца, случайно знакомится с известным в Чанъане Цзян Чанъяном, и они заключают деловое партнёрство: он становится инвестором, а она — мастером своего дела. Обладая необыкновенным талантом в выращивании редких пионов и предпринимательской хваткой, Хэ Вэйфан объединяет вокруг себя женщин, у каждой из которых — непростая судьба, и вместе они открывают цветочную лавку. Несмотря на трудности и предрассудки, мешающие женщинам добиваться успеха в традиционном обществе, Хэ Вэйфан упорно идёт к своей цели и преуспевает. Со временем она узнаёт Цзян Чанъяна ближе и понимает, что за репутацией жадного чиновника скрывается принципиальный и преданный стране человек. Между ними зарождаются глубокие чувства.