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Фильмография
Ян Цзы
Zi Yang
Киноафиша
Персоны
Ян Цзы
Ян Цзы
Zi Yang
Дата рождения
6 ноября 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Пекин, Китай
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.9
Удушающая сладость, заиндевелый пепел
(2018)
7.6
Клятва любви
(2022)
7.5
Вперед, Кальмар!
(2019)
Фильмография Ян Цзы
6
Цветущий пион
мелодрама, драма, дорама
2025, Китай
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Лучший выбор
драма, семейный, мелодрама, дорама
2024, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.9
Живёшь только раз
Re la gun tang
комедия, драма, спорт
2024, Китай
7.1
Мой муж — герой
аниме , комедия, боевик
2023, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
Клятва любви
драма, мелодрама, дорама
2022, Китай
7.5
Вперед, Кальмар!
комедия, мелодрама, дорама
2019, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6
Храбрецы
Lie huo ying xiong
боевик
2019, Китай
7.9
Удушающая сладость, заиндевелый пепел
драма, фэнтези, мелодрама, дорама
2018, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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