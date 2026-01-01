Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ян Цзы
Ян Цзы Zi Yang
Киноафиша Персоны Ян Цзы

Ян Цзы

Zi Yang

Дата рождения
6 ноября 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Пекин, Китай
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Удушающая сладость, заиндевелый пепел 7.9
Удушающая сладость, заиндевелый пепел (2018)
Клятва любви 7.6
Клятва любви (2022)
Вперед, Кальмар! 7.5
Вперед, Кальмар! (2019)

Фильмография Ян Цзы

Цветущий пион 6
Цветущий пион
мелодрама, драма, дорама 2025, Китай
Лучший выбор
Лучший выбор
драма, семейный, мелодрама, дорама 2024, Китай
Живёшь только раз 6.9
Живёшь только раз Re la gun tang
комедия, драма, спорт 2024, Китай
Мой муж — герой 7.1
Мой муж — герой
аниме , комедия, боевик 2023, Китай
Клятва любви 7.6
Клятва любви
драма, мелодрама, дорама 2022, Китай
Вперед, Кальмар! 7.5
Вперед, Кальмар!
комедия, мелодрама, дорама 2019, Китай
Храбрецы 6
Храбрецы Lie huo ying xiong
боевик 2019, Китай
Удушающая сладость, заиндевелый пепел 7.9
Удушающая сладость, заиндевелый пепел
драма, фэнтези, мелодрама, дорама 2018, Китай
Показать еще
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
С 1 сентября кидаю газету в машину – теперь не страшен даже ливень: днище скажет спасибо – всем водителям на заметку
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей
Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
Август прощается громко: 10 российских сериалов, которые вышли в последние дни лета — затягивают не по-детски
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше