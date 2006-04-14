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Постер сериала Ученик Мерлина
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Киноафиша Сериалы Ученик Мерлина

Ученик Мерлина (2006 - 2006)

Merlin's Apprentice 18+
Год выпуска 2006
Страна США/Канада
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 3 часа 0 минут
Телеканал Channel 4
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Продолжение легендарного «Великого Мерлина», повествующее о событиях, произошедших после исчезновения короля Артура. С помощью своего наставника волшебника Мерлина король Артур собрал в Камелоте благороднейших рыцарей Круглого стола и заслужил всеобщую любовь и одобрение. После того, как Мерлин убедился, что Камелот и Священный Грааль в хороших руках, он решил вздремнуть пару месяцев в удалённом от общества месте, но незаметно для себя проспал почти пятьдесят лет. Мерлин был удивлён, когда узнал, что за это время от Камелота остались лишь заговорённые ворота, а Артур и Грааль бесследно исчезли. Теперь ему предстоит вернуть всё на круги своя и найти для Камелота нового лидера.
 

В ролях
В ролях
Джон Риардон
Сэм Нил
Сэм Нил
Маккензи Грэй
Маккензи Грэй
Меган Ори
Меган Ори
Коннор Стэнхоуп
Коннор Стэнхоуп
Дункан Фрайзер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Сезоны
Ученик Мерлина - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 2 эпизода
 
Отзывы о сериале
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