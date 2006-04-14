Продолжение легендарного «Великого Мерлина», повествующее о событиях, произошедших после исчезновения короля Артура. С помощью своего наставника волшебника Мерлина король Артур собрал в Камелоте благороднейших рыцарей Круглого стола и заслужил всеобщую любовь и одобрение. После того, как Мерлин убедился, что Камелот и Священный Грааль в хороших руках, он решил вздремнуть пару месяцев в удалённом от общества месте, но незаметно для себя проспал почти пятьдесят лет. Мерлин был удивлён, когда узнал, что за это время от Камелота остались лишь заговорённые ворота, а Артур и Грааль бесследно исчезли. Теперь ему предстоит вернуть всё на круги своя и найти для Камелота нового лидера.