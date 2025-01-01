Меню
Цитаты из сериала Ученик Мерлина

Jack [Пытаясь наложить заклинание, чтобы остановить нападение рыцаря Брайана] Ты не ненавидишь меня!
Brianna Не тебя, а того, кого ты поклялся защищать! И с магией, которая скоро станет мощной!
Jack Ты правда нравишься мне!
[Он злобно рычит, Джек поднимает волшебную палочку Мерлина]
Jack Ты... любишь меня!
[Рыцарь Брайан целует его]
Jack Не так сильно!
[Он бросается к Мерлину, и его одежда рвется]
Jack Твое настоящее имя не Брайан, верно?
Brianna Брианна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Если ты мой отец, а она моя мать... То кто ты такой?... Пьяница?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack [Брианне и Грэму, перед тем как заглянуть в воспоминания Ивонн] Держитесь, ребята. Я устал лажать в одиночку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Я поговорил с Мерлином.
Brianna Слышала.
Jack Ты слышала?
Brianna Свинья мне сказала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Кольцо, что было потеряно...
[с радостью]
Jack ... найдено, Пиг! Найдено Джеком!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yvonne Моя аристократия — это костюм благородной проститутки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack [попытавшись поговорить с пьедесталом, на котором стоял Грааль] Может быть, мы не так уж и отличаемся, ты и я. Ну, кроме того, что ты - воплощение вечного добра, а я никогда не был воплощением большего, чем мог уместить в карманах...
Brianna [Брианна заходит] Я не мешаю?
Jack Не если ты пришла, чтобы убить меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Грэм [С сердитым выражением, вытащив Джека из воды] Никакой магии! Ты понимаешь?
Джек [кашляя] Ты в безопасности... У меня жуткий похмелье...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack [после того, как Брианна рассказала ему о своём прошлом] Понимаю... Я просто знаю, что буду жалеть об этом, но... Не могла бы ты на мгновение закрыть глаза?
[Она закрывает глаза, и он снимает заклинание любви]
Jack Не волнуйся, я никому не скажу.
Brianna [ударяет его] Чёрт возьми, и не подумаешь!
[Поднимает топор]
Jack Брианна! Я снял заклинание! Позволь мне жить!
[Она бросает в него топор]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Брианна [Видя, как Джек пьёт] У меня нет большого опыта в этом деле...
Джек Брианна! Присоединяйся к нам! Чаша прямо там, и она всё равно не вернётся! У нас места в первом ряду на окончание Камелота!
Брианна Джек, никто на тебя не сердится. Чаша исчезла задолго до твоего прихода...
Джек Нам всё равно, кто заставил Чашу пропасть. Нас интересует только, почему она не вернётся.
[пауза]
Джек Я всегда хотела быть особенной, понимаешь? И когда я пришла в Камелот, я получила именно то, что хотела... все смотрят на меня, спрашивают, что делать, просят совета! Я упоминала, что я особенная, Брианна? Потому что я действительно имела в виду это. Ты знала, что чародейка Раускайга, Леди озера, моя мать?
Брианна Что?
Джек О, да! А Мерлин... Мерлин — мой отец. Не просто отец, а сам мужчина!
[пауза]
Джек Ты знаешь, почему Чаша не вернётся? Потому что на Камелоте всё ещё пятно... я.
Брианна Джек, я не думаю...
Джек Правда? Я думаю, каждый имеет право высказаться на эту тему. Почему бы мне не спросить их прямо сейчас?
[спотыкается и направляется к лагерю Камелота]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джек Что насчет моста?
Мерлин Я подниму мост.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
