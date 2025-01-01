YvonneМоя аристократия — это костюм благородной проститутки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack[попытавшись поговорить с пьедесталом, на котором стоял Грааль] Может быть, мы не так уж и отличаемся, ты и я. Ну, кроме того, что ты - воплощение вечного добра, а я никогда не был воплощением большего, чем мог уместить в карманах...
Брианна[Видя, как Джек пьёт] У меня нет большого опыта в этом деле...
ДжекБрианна! Присоединяйся к нам! Чаша прямо там, и она всё равно не вернётся! У нас места в первом ряду на окончание Камелота!
БрианнаДжек, никто на тебя не сердится. Чаша исчезла задолго до твоего прихода...
ДжекНам всё равно, кто заставил Чашу пропасть. Нас интересует только, почему она не вернётся.
[пауза]
ДжекЯ всегда хотела быть особенной, понимаешь? И когда я пришла в Камелот, я получила именно то, что хотела... все смотрят на меня, спрашивают, что делать, просят совета! Я упоминала, что я особенная, Брианна? Потому что я действительно имела в виду это. Ты знала, что чародейка Раускайга, Леди озера, моя мать?