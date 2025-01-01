Брианна [Видя, как Джек пьёт] У меня нет большого опыта в этом деле...

Джек Брианна! Присоединяйся к нам! Чаша прямо там, и она всё равно не вернётся! У нас места в первом ряду на окончание Камелота!

Брианна Джек, никто на тебя не сердится. Чаша исчезла задолго до твоего прихода...

Джек Нам всё равно, кто заставил Чашу пропасть. Нас интересует только, почему она не вернётся.

[пауза]

Джек Я всегда хотела быть особенной, понимаешь? И когда я пришла в Камелот, я получила именно то, что хотела... все смотрят на меня, спрашивают, что делать, просят совета! Я упоминала, что я особенная, Брианна? Потому что я действительно имела в виду это. Ты знала, что чародейка Раускайга, Леди озера, моя мать?

Джек О, да! А Мерлин... Мерлин — мой отец. Не просто отец, а сам мужчина!

[пауза]

Джек Ты знаешь, почему Чаша не вернётся? Потому что на Камелоте всё ещё пятно... я.

Брианна Джек, я не думаю...

Джек Правда? Я думаю, каждый имеет право высказаться на эту тему. Почему бы мне не спросить их прямо сейчас?