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Постер сериала Бандит, ставший старшеклассником
Постер сериала Бандит, ставший старшеклассником
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Бандит, ставший старшеклассником

Бандит, ставший старшеклассником (2024 - 2024)

Jokokin Naega Godeunghaksaengyi Dweeotseummida 18+
Год выпуска 2024
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал wavve
Продолжительность сериала 6 часов 56 минут

О чем сериал

Ким Дык-пал — 47-летний бандит, который оказался в нужное время в нужном месте. Он увидел, как старшеклассник Сон Ли-хон пытается свести счеты с жизнью на мосту, и решил спасти парня. Вот только загадочным образом Дык-пал переместился в тело Ли-хона и теперь должен жить его жизнью. Преступник вновь отправляется в школу под видом Ли-хона, чтобы разобраться, кто довел старшеклассника до самоубийства и почему никто из семьи не помог парню справиться с издевательствами в школе. Дык-пал намерен отомстить тем, кто виновен в трагедии, участником которой он невольно стал.

В ролях
В ролях
Юн Чхан-ён
Ли Со-джин
Shin Min-jae
Jae-Hyun Bong
Юн Гван-у
Ko Dong-ok
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.8 IMDb
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Сезоны
Бандит, ставший старшеклассником - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 8 эпизодов
 
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