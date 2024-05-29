Ким Дык-пал — 47-летний бандит, который оказался в нужное время в нужном месте. Он увидел, как старшеклассник Сон Ли-хон пытается свести счеты с жизнью на мосту, и решил спасти парня. Вот только загадочным образом Дык-пал переместился в тело Ли-хона и теперь должен жить его жизнью. Преступник вновь отправляется в школу под видом Ли-хона, чтобы разобраться, кто довел старшеклассника до самоубийства и почему никто из семьи не помог парню справиться с издевательствами в школе. Дык-пал намерен отомстить тем, кто виновен в трагедии, участником которой он невольно стал.