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Постер сериала Заколдованный дворец
Постер сериала Заколдованный дворец
Постер сериала Заколдованный дворец
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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3 постера
Киноафиша Сериалы Заколдованный дворец

Заколдованный дворец (2025 - 2025)

Gwi-gong 18+
Год выпуска 2025
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 20 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 21 час 20 минут

О чем сериал

В государственного чиновника эпохи Чосон вселяется имуги — корейский дракон.

В ролях
В ролях
Киль Хэ-ён
Киль Хэ-ён
Ким Ён-гван
Ким Ин-гвон
Сон Бён-хо
Юк Сон-джэ
Юк Сон-джэ
Ким Джи-хун
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Заколдованный дворец - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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