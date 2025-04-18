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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
3 постера
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Заколдованный дворец
Заколдованный дворец (2025 - 2025)
Gwi-gong
18+
комедия
мелодрама
исторический
Год выпуска
2025
Страна
Южная Корея
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
1 час 20 минут
Телеканал
SBS
Продолжительность сериала
21 час 20 минут
О чем сериал
В государственного чиновника эпохи Чосон вселяется имуги — корейский дракон.
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В ролях
В ролях
Киль Хэ-ён
Ким Ён-гван
Ким Ин-гвон
Сон Бён-хо
Юк Сон-джэ
Ким Джи-хун
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.9
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2025,
16 эпизодов
Отзывы о сериале
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