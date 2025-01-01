Ника выросла в атмосфере любви и благополучия. У неё заботливый отец, стабильная работа, которой она гордится, и на первый взгляд — идеальная жизнь. Всё рушится, когда она влюбляется в обаятельного мажора Влада, не подозревая, что он и его отец находятся на грани финансового краха, а сама она — лишь инструмент для спасения их бизнеса. Увлечённая чувствами, Ника не видит обмана, тогда как её отец, Михаил Петрович, пытается уберечь дочь от беды. Он предлагает ей выйти замуж за своего помощника и пасынка Павла — надёжного и порядочного человека, которому доверяет без остатка. Но Ника всегда считала Павла чужим и не воспринимала его как мужчину. Однако, вопреки ожиданиям, она всё же соглашается на брак. И именно с Павлом впервые ощущает, что такое искренняя, настоящая любовь. Но Влад не сдаётся — он идёт на предательство, чтобы разлучить пару, и ловко подставляет Павла. Ника верит в ложь и уходит от мужа, а вскоре раскрываются тайны, связанные с её матерью, благотворительным фондом и прошлым семьи. Теперь Нике предстоит пересмотреть свою жизнь, научиться снова доверять и сделать сложный выбор — между тем, кто хотел купить её любовь, и тем, кто любит её по-настоящему.