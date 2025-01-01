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Постер сериала Любовь по принуждению
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Киноафиша Сериалы Любовь по принуждению

Любовь по принуждению (2025 - …)

Lyubov po prinuzhdeniyu 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Ника выросла в атмосфере любви и благополучия. У неё заботливый отец, стабильная работа, которой она гордится, и на первый взгляд — идеальная жизнь. Всё рушится, когда она влюбляется в обаятельного мажора Влада, не подозревая, что он и его отец находятся на грани финансового краха, а сама она — лишь инструмент для спасения их бизнеса. Увлечённая чувствами, Ника не видит обмана, тогда как её отец, Михаил Петрович, пытается уберечь дочь от беды. Он предлагает ей выйти замуж за своего помощника и пасынка Павла — надёжного и порядочного человека, которому доверяет без остатка. Но Ника всегда считала Павла чужим и не воспринимала его как мужчину.  Однако, вопреки ожиданиям, она всё же соглашается на брак. И именно с Павлом впервые ощущает, что такое искренняя, настоящая любовь. Но Влад не сдаётся — он идёт на предательство, чтобы разлучить пару, и ловко подставляет Павла. Ника верит в ложь и уходит от мужа, а вскоре раскрываются тайны, связанные с её матерью, благотворительным фондом и прошлым семьи. Теперь Нике предстоит пересмотреть свою жизнь, научиться снова доверять и сделать сложный выбор — между тем, кто хотел купить её любовь, и тем, кто любит её по-настоящему.

В ролях
В ролях
Маргарита Шерш
Иван Жвакин
Иван Жвакин
Николай Рихтер
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Любовь по принуждению - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
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