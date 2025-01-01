Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Законы красоты
1 постер
Киноафиша Сериалы Законы красоты

Законы красоты (2025 - …)

Zakony krasoty 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Жизнь не баловала Елизавету Долматову. Девочка рано осталась без матери, а проблемы с внешностью сделали ее изгоем. Единственным человеком, который поддержал Лизу, стал Артем. Она влюбилась в своего нового друга, совершенно не рассчитывая на взаимность. А чтобы быть рядом с ним, поехала в Москву, рассчитывая поступить там в вуз. Однако Лизе не удалось успешно сдать экзамены, и она нашла работу. Героиня устроилась помощницей по хозяйству к пластическому хирургу Максиму Шестакову, у которого после гибели супруги помутился разум. Добрая, искренняя девушка легко нашла общий язык с Максимом, и мужчине стало значительно лучше. Вскоре становится понятно, что трагические события в жизни Шестакова были вовсе не случайными.

В ролях
В ролях
Ефим Петрунин
Ефим Петрунин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Законы красоты - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше