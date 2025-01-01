Жизнь не баловала Елизавету Долматову. Девочка рано осталась без матери, а проблемы с внешностью сделали ее изгоем. Единственным человеком, который поддержал Лизу, стал Артем. Она влюбилась в своего нового друга, совершенно не рассчитывая на взаимность. А чтобы быть рядом с ним, поехала в Москву, рассчитывая поступить там в вуз. Однако Лизе не удалось успешно сдать экзамены, и она нашла работу. Героиня устроилась помощницей по хозяйству к пластическому хирургу Максиму Шестакову, у которого после гибели супруги помутился разум. Добрая, искренняя девушка легко нашла общий язык с Максимом, и мужчине стало значительно лучше. Вскоре становится понятно, что трагические события в жизни Шестакова были вовсе не случайными.