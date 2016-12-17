Кира - молодая красивая девушка, выросла в состоятельной семье. Ее отец Виктор никогда ей ни в чем не отказывал. Сейчас она готовится к свадьбе с любимым человеком – компаньоном отца Николаем. Кира верит, что выходит замуж по любви – один раз и на всю жизнь, уверена, что сумеет найти общий язык с 10-летней падчерицей своего избранника Евой, и вскоре родит мужу еще детей. Отец Киры против их свадьбы, он знает, что Николай – авантюрист, которому нужны только его деньги. Но отговорить дочь не успевает, после внезапного сердечного приступа Виктор умирает. Кира и Николай женятся. А уже через месяц после свадьбы Николай уезжает в командировку и обратно уж не возвращается…