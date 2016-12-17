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Постер сериала Подсадная утка
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Киноафиша Сериалы Подсадная утка

Подсадная утка (2016 - 2016)

Podsadnaya utka 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 4 минуты

О чем сериал

Кира - молодая красивая девушка, выросла в состоятельной семье. Ее отец Виктор никогда ей ни в чем не отказывал. Сейчас она готовится к свадьбе с любимым человеком – компаньоном отца Николаем. Кира верит, что выходит замуж по любви – один раз и на всю жизнь, уверена, что сумеет найти общий язык с 10-летней падчерицей своего избранника Евой, и вскоре родит мужу еще детей. Отец Киры против их свадьбы, он знает, что Николай – авантюрист, которому нужны только его деньги. Но отговорить дочь не успевает, после внезапного сердечного приступа Виктор умирает. Кира и Николай женятся. А уже через месяц после свадьбы Николай уезжает в командировку и обратно уж не возвращается…

В ролях
В ролях
Евгения Нохрина
Евгения Нохрина
Алеся Пуховая
Алеся Пуховая
Анатолий Лобоцкий
Анатолий Лобоцкий
Руслан Чернецкий
Руслан Чернецкий
Андрей Сенькин
Андрей Сенькин
Александр Константинов
Александр Константинов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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3.3 IMDb
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Сезоны
Подсадная утка - Сезон 1 Сезон 1
2016, 4 эпизода
 
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