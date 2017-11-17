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Искусство преступления
Искусство преступления (2017 - 2025)
L'Art du crime
18+
драма
криминал
детектив
Год выпуска
2017
Страна
Франция
Всего сезонов
8 сезонов
Эпизод длится
1 час 5 минут
Телеканал
France 2
Продолжительность сериала
26 часов 0 минут
О чем сериал
Полицейский объединяется с искусствоведом для расследования преступлений.
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В ролях
В ролях
Фарида Рахоядж
Николя Марье
Николас Гоб
Филипп Дюкло
Николас Ваншыцкий
Амбруаз Саббаг
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.2
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2017,
6 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2018,
6 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
2019,
2 эпизода
Сезон 4 / Season 4
2021,
2 эпизода
Сезон 5 / Season 5
2021,
2 эпизода
Сезон 6 / Season 6
2022,
2 эпизода
Сезон 7 / Season 7
2023,
2 эпизода
Сезон 8
2025,
2 эпизода
Отзывы о сериале
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