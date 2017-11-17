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Постер сериала Искусство преступления
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Киноафиша Сериалы Искусство преступления

Искусство преступления (2017 - 2025)

L'Art du crime 18+
Год выпуска 2017
Страна Франция
Всего сезонов 8 сезонов
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал France 2
Продолжительность сериала 26 часов 0 минут

О чем сериал

Полицейский объединяется с искусствоведом для расследования преступлений.

В ролях
В ролях
Фарида Рахоядж
Николя Марье
Николя Марье
Николас Гоб
Филипп Дюкло
Николас Ваншыцкий
Николас Ваншыцкий
Амбруаз Саббаг
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Искусство преступления - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 6 эпизодов
 
Искусство преступления - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 6 эпизодов
 
Искусство преступления - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 2 эпизода
 
Искусство преступления - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 2 эпизода
 
Искусство преступления - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2021, 2 эпизода
 
Искусство преступления - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2022, 2 эпизода
 
Искусство преступления - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2023, 2 эпизода
 
Сезон 8
2025, 2 эпизода
 
Отзывы о сериале
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