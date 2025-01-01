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Киноафиша Сериалы Отделение

Отделение (2025 - …)

Otdelenie 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Даша — опытный и уважаемый гинеколог, работающий в клинике «Женское счастье». Каждый день она помогает другим женщинам становиться матерями, хотя сама лишена этой возможности: в юности она сделала аборт по настоянию своей матери, и с тех пор мечта о собственном ребёнке для неё недостижима. Годы усердного труда не прошли даром — Даша всерьёз рассчитывает занять пост заведующей отделением, который недавно освободился.  Однако судьба наносит неожиданный удар: на эту должность назначают не её, а... Регину — мать Даши, с которой она давно не поддерживает никаких отношений. И на этом сюрпризы не заканчиваются. Регина становится соперницей дочери не только в профессии, но и в любви — она тайно начала роман с мужем Даши, даже не подозревая, кем он ей приходится.

В ролях
В ролях
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Анатолий Кот
Анатолий Кот
Михаил Тройник
Михаил Тройник
Юлия Топольницкая
Юлия Топольницкая
Ангелина Поплавская
Ангелина Поплавская
Тарас Кузьмин
Тарас Кузьмин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA, 8 эпизодов
 
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