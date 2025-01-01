Даша — опытный и уважаемый гинеколог, работающий в клинике «Женское счастье». Каждый день она помогает другим женщинам становиться матерями, хотя сама лишена этой возможности: в юности она сделала аборт по настоянию своей матери, и с тех пор мечта о собственном ребёнке для неё недостижима. Годы усердного труда не прошли даром — Даша всерьёз рассчитывает занять пост заведующей отделением, который недавно освободился. Однако судьба наносит неожиданный удар: на эту должность назначают не её, а... Регину — мать Даши, с которой она давно не поддерживает никаких отношений. И на этом сюрпризы не заканчиваются. Регина становится соперницей дочери не только в профессии, но и в любви — она тайно начала роман с мужем Даши, даже не подозревая, кем он ей приходится.