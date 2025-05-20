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Постер сериала Родные неродные
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Киноафиша Сериалы Родные неродные

Родные неродные (2025 - 2025)

Rodnye nerodnye 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Старший лейтенант полиции Алена Богударская счастлива в браке с Алексеем. Единственное, что омрачает их счастье – отсутствие детей. Из-за этого мать мужа считает ее недостойной сына. На службе Алена занимается бытовыми правонарушениями, но одно из обычных «мелких» дел становится серьезным. Она выходит на банду, которая грабит пенсионеров. Одного из преступников поймать удалось, но главаря она упустила, считая это исключительно собственным провалом. Алена еще не знает, что за каждым ее шагом теперь следит убийца и психопат, решивший отомстить Алене за задержание младшего брата…

В ролях
В ролях
Анастасия Балякина
Анастасия Балякина
Елена Медведева
Елена Медведева
Александр Зельский
Александр Зельский
Галина Бокашевская
Вячеслав Щенин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Родные неродные - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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