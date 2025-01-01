Меню
Цитаты из сериала Юлий Цезарь

Аурелия Если ты женишься на дочери Цинны, ты будешь ассоциироваться с популярной партией, хочешь ты этого или нет.
Цезарь Я этого желаю.
Аурелия Они не наши люди.
Двоюродный брат Ты хочешь быть с крестьянами, торгашами и нищими?
Цезарь Наша семья, мягко говоря, тоже не прямо с небес свалилась.
Луций Корнелий Сулла [к Римскому Сенату] Вы никогда не ступали на землю, ваша ж*па никогда не касалась лошади! Как вы вообще можете... представлять народа, с которым большинство из вас даже не встречались?
Цезарь Ты что, пытаешься меня соблазнить?
Клеопатра Я не пытаюсь! Я соблазняю... или нет!
[Брут читает]
Цезарь Дай-ка взглянуть... Законы Платона? Ты это читаешь?
Маркус Брут Да.
Цезарь И что ты об этом думаешь?
Маркус Брут Ну, Платон считает, что демократия обречена на провал; он полагает, что государством должен управлять диктатор, диктатор, который стал просвещённым через опыт и знания.
Цезарь Не думаю, что твой Платон уживётся с твоим дядей Катоном.
Caesar В Риме осталось ещё много, только он пока не называется Римом.
[Цезарь умирает]
Цезарь Брут...
Цезарь Клеопатра правит значительной частью Африки.
Кальпурния И ВСЕ вы!
Луций Корнелий Сулла [к Цезарю] Старые друзья днём становятся новыми врагами ночью!
Caesar [интервьюируя потенциального наставника для своей дочери] Софистика? Это не значит, что вы умеете красиво врать?
Appolonius В неопределенности великая сила, сэр, но не все мужчины используют преимущества злым образом.
Caesar У вас есть опыт преподавания молодежи?
Appolonius Да, мне это гораздо больше нравится, чем учить стариков.
Caesar Почему?
Appolonius Потому что они проявляют больше мудрости.
[о Апполонии]
Портия Держу пари, он сбежал, чтобы сразиться с восставшими рабами.
Юлия *Эти* рабы не похожи на Апполония. Они не образованные люди с счастливыми домами.
Юлия *Эти* рабы не похожи на Апполония. Они не образованные люди с счастливыми домами.
Портия У нас был мавританский повар, который сбежал месяц назад, чтобы присоединиться кrebels. Мы слышали, что его повысили до командира. От повара до командира! Это так вдохновляет...
Маркус Брутус Ты говоришь об этом, как о игре, Портия.
Портия Нет!
[о восстаниях рабов]
Маркус Брут Подумай об этом; более половины населения Рима составляют рабы. Что будет, если они все решат восстать? Это будет конец Риму.
Портия Ты лишаешь вдохновения всё!
Маркус Брут Риму нужно было действовать.
Юлия Что ты имеешь в виду?
Юлия Что ты имеешь в виду?
Маркус Брут Помпей.
Calpurnia У меня больше нет достоинства. Может, мне стоит его купить.
[о Цезаре]
Маркус Брут Он пощадил мою жизнь.
Кай С Cassius И забрал жизнь Като, отца твоей жены, который относился к тебе как к сыну... Порция прекратила траур?
Маркус Брут Нет... и я тоже.
Кай С Cassius Так ты скорбишь о смерти Като?
Маркус Брут Кассий, да, я скорблю... но частные чувства и общественный долг – это не одно и то же.
Кай С Cassius Тем не менее, говорят, что в своей печали ты просто плачешь и молишься... наполняешь бокал жены и идёшь спать... А когда Цезарь придет к тебе сегодня ночью, ты будешь как его мальчик, тоже наполняя его кубок.
Маркус Брут *Кто* это говорит? Кто?
[Цезарь и Брут обсуждают перед триумфом Pompeya]
Порция Брут, поторопись! Ты идёшь?
Цезарь Поторопись, или придётся идти вместе со мной.
Маркус Катон Это величайшее преступление в римском праве.
[На сцене разыгрываются комические сцены с Цезарем и Клеопатрой]
Актер на сцене [Играя Цезаря] Ты поцеловала меня языком змеи!
Актер на сцене [Играя Клеопатру] Я должна попробовать тебя, чтобы узнать, отравлен ли ты!
Актер на сцене А я отравлен?
Актер на сцене Нет, но я могу попробовать Галлию.
Play Actor [Играя Клеопату] Останешься ли ты со мной в Египте, Цезарь?
Play Actor [Играя Цезаря] Что может предложить Египет, чего нет в Риме?
Play Actor Ты слышал о 'плодородном полукружье'?
Play Actor Нет... это регион внизу?
Play Actor [Поднимая ногу] Безусловно! Ха!
Play Actor Что там растет?
Play Actor Считаю, что это регион, достаточно плодородный, чтобы взрастить короля. Если ты сомневаешься, попробуй что-то посеять там.
