Двоюродный братТы хочешь быть с крестьянами, торгашами и нищими?
ЦезарьНаша семья, мягко говоря, тоже не прямо с небес свалилась.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Луций Корнелий Сулла[к Римскому Сенату] Вы никогда не ступали на землю, ваша ж*па никогда не касалась лошади! Как вы вообще можете... представлять народа, с которым большинство из вас даже не встречались?
Маркус БрутКассий, да, я скорблю... но частные чувства и общественный долг – это не одно и то же.
Кай С CassiusТем не менее, говорят, что в своей печали ты просто плачешь и молишься... наполняешь бокал жены и идёшь спать... А когда Цезарь придет к тебе сегодня ночью, ты будешь как его мальчик, тоже наполняя его кубок.
Маркус Брут*Кто* это говорит? Кто?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Цезарь и Брут обсуждают перед триумфом Pompeya]
ПорцияБрут, поторопись! Ты идёшь?
ЦезарьПоторопись, или придётся идти вместе со мной.