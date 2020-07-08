Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Дека-данс
Постер сериала Дека-данс
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Дека-данс

Дека-данс (2020 - 2020)

Deca-Dence 18+
Год выпуска 2020
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

Прошло много лет с тех пор, как человечество было на грани исчезновения из-за внезапного появления неизвестных форм жизни под названием гадол. Выжившие построили мобильную крепость Дека-данс высотой 3000 метров, чтобы защититься от этой угрозы. Жители Дека-данса делятся на гирсов, сражающихся с гадолами, и танкеров, поддерживающих инфраструктуру города. Девушка-танкер Нацумэ, которая мечтает стать одной из гирсов, получает назначение в команду технического обслуживания, возглавляемую Кабураги - угрюмым мастером по ремонту доспехов. Он обещает научить ее сражаться.

В ролях
В ролях
Tomori Kusunoki
Кацуюки Конъиси
Кацуюки Конъиси
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Дека-данс - Сезон 1 Сезон 1
2020, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше