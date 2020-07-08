Прошло много лет с тех пор, как человечество было на грани исчезновения из-за внезапного появления неизвестных форм жизни под названием гадол. Выжившие построили мобильную крепость Дека-данс высотой 3000 метров, чтобы защититься от этой угрозы. Жители Дека-данса делятся на гирсов, сражающихся с гадолами, и танкеров, поддерживающих инфраструктуру города. Девушка-танкер Нацумэ, которая мечтает стать одной из гирсов, получает назначение в команду технического обслуживания, возглавляемую Кабураги - угрюмым мастером по ремонту доспехов. Он обещает научить ее сражаться.