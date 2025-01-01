Galen
Зверь с красной шерстью.
N'Kara
Гриб, который говорит.
Galen
Бледа оседлает тебя чаще, чем свою лошадь.
N'Kara
Это не мой выбор.
Galen
Так почему же ты так делаешь?
N'Kara
Мою мать и сестру, если я покончу с собой, тогда Бледа убьёт их.
Galen
Они живы благодаря Аттиле... Я видел, как он на тебя смотрит, и как ты на него.
N'Kara
Это не имеет значения, я принадлежу Бледе.
Galen
Воин гунн не овладевает женщиной, пока она не родит ему дитя. Если ты родишь от Бледы, тогда Аттила не будет иметь к тебе никакого отношения.
Galen
[берёт маленький мешочек]
Galen
Принимай по одной из этих каждое утро, они не дадут семени Бледы попасть в твой чрево. Аттила или Бледа. Бледа или Аттила, я знаю, кого выберет Галлен.