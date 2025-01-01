Меню
Цитаты из сериала Аттила-завоеватель

Honoria Я говорю, что если женщина может получить власть только через мужчину, то пусть это будет с самым мощным мужчиной, которого она найдет.
Молодой Аттила Стань на колени.
Человек Стань на колени перед мальчиком?
Молодой Аттила Подчинись мне и живи.
Аттила Хун Лживо и обманом. Вот как ведут себя римляне, а не гунны.
Флавий Аэций В какую сторону правит мир?
Флавий Аэций [об Аттиле] Ещё парочка таких, и Рим снова сможет завоевать весь мир.
Placidia Актиус, ты говорил мне, что если Аттила нападёт на Запад, это будет на твоей совести. Ты начинаешь чувствовать ЭТОТ ГРУЗ?
Honoria [о Аттиле] Он довольно впечатляющий — в примитивном смысле.
Girl Его одежда сделана из звериных шкур.
Honoria Не волнуйся, он скоро из них выберется.
Флавий Аэций Цивилизованных мужчин легко завоевать, но цивилизация всё еще принадлежит цивилизованным, а не варварам.
Аттила Она принадлежит тому, кто силён enough, чтобы её забрать.
Attila the Hun Вы, римляне, играете с королями и народами, как ребёнок с игрушками.
Flavius Aetius Я скоро вернусь в Рим. Поезжай со мной и узнай, как управляется мир. Узнай, действительно ли Рим играет с народами так, словно они игрушки. В Риме нет никого, как ты, и здесь нет никого, как я. Мы с тобой можем совершить великие дела.
Attila the Hun Если мы не убьём друг друга первыми.
Bleda Руа умер бездетным. Я старший сын его брата и поэтому справедливо считаю себя королём.
Attila the Hun С какой целью? Сражаться на службе Рима или какой-либо другой нации?
Bleda Мы будем жить так, как всегда жили гунны. Что ещё нам делать?
Attila the Hun Мы должны править миром!
Galen Зверь с красной шерстью.
N'Kara Гриб, который говорит.
Galen Бледа оседлает тебя чаще, чем свою лошадь.
N'Kara Это не мой выбор.
Galen Так почему же ты так делаешь?
N'Kara Мою мать и сестру, если я покончу с собой, тогда Бледа убьёт их.
Galen Они живы благодаря Аттиле... Я видел, как он на тебя смотрит, и как ты на него.
N'Kara Это не имеет значения, я принадлежу Бледе.
Galen Воин гунн не овладевает женщиной, пока она не родит ему дитя. Если ты родишь от Бледы, тогда Аттила не будет иметь к тебе никакого отношения.
Galen [берёт маленький мешочек]
Galen Принимай по одной из этих каждое утро, они не дадут семени Бледы попасть в твой чрево. Аттила или Бледа. Бледа или Аттила, я знаю, кого выберет Галлен.
Аттила, король гуннов Я думал, что Бог войны отказал мне в знаке, но я ошибался. Какой лучший знак, чем враг, готовый сразиться?
Flavius Aetius Есть только одна разумная причина, почему вы здесь. Вам *нужен* я.
Placidia Почему я должен нуждаться в вас?
Flavius Aetius Если бы мне пришлось угадывать, я бы сказал, что хунны снова в движении, а вы и вся Рим охвачены страхом.
Placidia Существуют слухи о новом повелителе среди южных племен. Аттила, ты знаешь его?
Flavius Aetius Нет, но я знаю короля Ру. И это имеет значение.
Placidia Моя дочь выходит замуж за варвара? Она станет посмешищем Рима.
Flavius Aetius Сомневаюсь. По крайней мере, Рим будет смеяться.
Флавий Аэций Давайте заключим сделку здесь и сейчас, мирный договор между вашим народом и моим.
Аттила Думаю, это первый признак слабости, который я у тебя заметил.
Ildico За кого ты выходишь замуж, за меня или за Н'Кару?
