Galen Зверь с красной шерстью.

N'Kara Гриб, который говорит.

Galen Бледа оседлает тебя чаще, чем свою лошадь.

N'Kara Это не мой выбор.

Galen Так почему же ты так делаешь?

N'Kara Мою мать и сестру, если я покончу с собой, тогда Бледа убьёт их.

Galen Они живы благодаря Аттиле... Я видел, как он на тебя смотрит, и как ты на него.

N'Kara Это не имеет значения, я принадлежу Бледе.

Galen Воин гунн не овладевает женщиной, пока она не родит ему дитя. Если ты родишь от Бледы, тогда Аттила не будет иметь к тебе никакого отношения.

Galen [берёт маленький мешочек]