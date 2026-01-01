Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Аттила-завоеватель Места съёмок

Места и даты съемок сериала Аттила-завоеватель

Основные места съемок сериала Аттила-завоеватель

  • Литва

Где снимали известные сцены

сцены сражений
Курганы Кернаве, Вильнюсский уезд, Литва
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Даты съемок сериала Аттила-завоеватель

  • 10 апреля 2000 - 30 июня 2000
Эти 3 фильма 2025 года точно не получат «Оскар» — и напрасно: ленты с рейтингом от 7,5 и выше
Если нравятся «Невский», «Первый отдел» и «Фишер»: в марте выходит крутой сериа про маньяка «Детектив Холе» от Netflix
«Замах на рубль, удар на копейку»: зрители сравнили «Новую землю» НТВ с «Первым отделом» и.. разочаровались — как до Луны
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
Весна теперь не только на Заречной: вспомните 5 фильмов СССР по весенним улицам (тест)
Теперь официально: 5 сезон стал худшим в истории «Первого отдела» – одна из серий даже побила постыдный антирекорд
«Полюбить – так королеву», пройти тест – так на 5/5: вспомните фильм СССР по вдохновляющей цитате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше