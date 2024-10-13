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Постер сериала Паранормальные истории
Постер сериала Паранормальные истории
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Паранормальные истории

Паранормальные истории (2024 - …)

Tales From The Void 18+
Год выпуска 2024
Страна США/Канада
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 37 минут
Стрим-сервис Screambox
Продолжительность сериала 3 часа 42 минуты

О чем сериал

Сериал-антология ужасов, основанный на самых вирусных и захватывающих историях, опубликованных в разделе крипипасты No Sleep. Каждый эпизод снят на основе не связанных между собой рассказов разных авторов. Всего в антологии шесть получасовых эпизодов. В них зритель увидит сюжеты о подростках, которые хулиганят вечерами в тихом городке, пока не встречаются с очень опасным персонажем; о блогере, который ради популярности участвует в сомнительном шоу «Вопрос на миллион»; а также о молодой счастливой паре, ожидающей рождения первого ребёнка. Каждая история рассказывает о самых распространенных и жутких страхах человека.

Паранормальные истории - трейлер первого сезона
Паранормальные истории  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Молли Льюис
Беатрис Шнайдер
Мартин Роуч
Мартин Роуч
Bergman Freedman
JoAnn Nordstrom
Эндрю Чоун
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Сезоны
Паранормальные истории - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 6 эпизодов
 
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