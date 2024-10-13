Сериал-антология ужасов, основанный на самых вирусных и захватывающих историях, опубликованных в разделе крипипасты No Sleep. Каждый эпизод снят на основе не связанных между собой рассказов разных авторов. Всего в антологии шесть получасовых эпизодов. В них зритель увидит сюжеты о подростках, которые хулиганят вечерами в тихом городке, пока не встречаются с очень опасным персонажем; о блогере, который ради популярности участвует в сомнительном шоу «Вопрос на миллион»; а также о молодой счастливой паре, ожидающей рождения первого ребёнка. Каждая история рассказывает о самых распространенных и жутких страхах человека.